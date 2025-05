Ato de Motta barra obstrução de bolsonaristas na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), revogou um ato de prerrogativas de líderes partidários que integram blocos parlamentares. A decisão, que está em vigor desde terça-feira (6/5), afeta diretamente a estratégia da oposição em pressionar o líder da mesa-diretora por meio de obstruções em comissões e no plenário, como forma de pressioná-lo para pautar o PL da Anistia.

Com a revogação, como todos os partidos da Casa, com exceção do Novo e do PSol, apoiaram a candidatura de Motta para a presidência na mesa diretora, todas as 16 siglas tornaram-se um único bloco. Chamado de “blocão”, ele é liderado pelo presidente e seus líderes partidários precisam da autorização dele em qualquer ato dentro do parlamento.

No dia da revogação, Hugo Motta ainda disse que a presidência, “por liberalidade, editou atos permitindo que líderes de partidos, que constituem blocos, pudessem exercer certas prerrogativas regimentais, mormente aquelas relacionadas à apresentação de proposições".

“Não obstante, ante a presente questão de ordem, decido pela revogação dos referidos atos. Assim, desde já, fica absolutamente vedado o exercício de qualquer prerrogativa de líder partidário que se constitua bloco parlamentar, nos restritos termos regimentais“, concluiu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Flipar Segredos do Universo: Relembre Carl Sagan, um visionário da Ciência do Cosmos

Segredos do Universo: Relembre Carl Sagan, um visionário da Ciência do Cosmos Esportes Jovens centroavantes do Inter terão ???testes de fogo??? após lesões de estrangeiros

Jovens centroavantes do Inter terão ???testes de fogo??? após lesões de estrangeiros Esportes Flamengo negocia renovação de contrato com goleiro Rossi

Flamengo negocia renovação de contrato com goleiro Rossi Esportes Filha de ex-Real Madrid polemiza com vídeo em provocação a Lamine Yamal; veja vídeo

Filha de ex-Real Madrid polemiza com vídeo em provocação a Lamine Yamal; veja vídeo Flipar Professor usa câmera pinhole para registrar paisagem por mil anos; conheça o equipamento