Dilma e Marcio Pochmann apresentam mapa-múndi invertido em encontro na China

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, juntamente com Dilma Roussef (PT), atual presidente do Banco do Brics, apresentou, na terça-feira (13/5), o novo mapa-múndi editado pelo instituto ao primeiro-ministro da China, Li Qiang, em um encontro diplomático entre chineses e brasileiros, em Pequim.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Pochmann afirmou "novo mapa-mundi inspira líderes mundiais". Ainda disse o novo formato cartográfico representa "o mundo em transformação amparado no inédito dinamismo econômico e protagonismo geopolítico, desconhecido pelo menos nos últimos 500 anos".

Novo mapa-mundi inspira líderes mundiais



Seja no Fórum Celac, seja no encontro Brasil-China, o novo mapa-mundi do IBGE tanto expõe outra representação do planeta Terra como mobiliza lideranças do Sul Global.



— Marcio Pochmann (@MarcioPochmann) May 13, 2025

A versão do mapa-múndi, de forma invertida e com Brasil no centro do mundo, foi lançada pelo IBGE em 7 de maio. A carta geográfica destaca, além dos países membros do BRICS e do Mercosul, nações de língua portuguesa e aquelas que compartilham o bioma amazônico. Também ganham evidência as cidades de Belém, Rio de Janeiro e o estado do Ceará.



De acordo com Pochmann, o novo formato do mapa visa “ressaltar a posição atual de liderança do Brasil em importantes fóruns internacionais”, como o BRICS, o Mercosul e a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em 2025.

O mapa-múndi está disponível para compra na loja virtual do IBGE, com prazos de entrega variados. A partir da próxima segunda-feira (12), também poderá ser adquirido presencialmente no Palácio da Fazenda, no Rio de Janeiro.



