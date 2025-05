Influenciador Rico Melquiades joga "Tigrinho" durante CPI das Bets

O influenciador Rico Melquiades foi instado, nesta quarta-feira (14/5), pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets, a demonstrar ao vivo como funciona o “Jogo do Tigrinho” plataforma de apostas que está sob investigação no Congresso.

Em resposta, ele apostou R$ 4 durante a sessão e exibiu o resultado na tela de seu celular, recebendo mais de R$ 100 de volta. A demonstração ocorreu diante dos parlamentares e gerou reações imediatas entre os presentes.

A senadora solicitou que o influenciador exibisse a plataforma diretamente do celular, afirmando que queria “testemunhar um jogo” e entender como se dá a interação dos divulgadores com o público. Em meio ao pedido, Thronicke destacou que muitos influenciadores, como Rico, fazem vídeos jogando, outros alertando para os riscos e também ensinando como acessar a plataforma com verificação de identidade e idade mínima.

Durante a inquirição, o influenciador explicou que seu contrato atual exige cerca de 15 postagens por mês, algumas delas jogando por pelo menos dois minutos. “Não existe um script fixo, mas a gente recebe um briefing”, disse.

Ele também afirmou que hoje é obrigatório alertar os seguidores sobre os riscos da atividade. Questionado sobre a recorrência de vídeos com vitórias, ele respondeu que costuma postar os momentos em que ganha, o que gerou críticas dos senadores por possível indução ao jogo.

A relatora insistiu que a CPI precisava ver a dinâmica em tempo real. “Quero ver o senhor jogando. O senhor sempre posta ganhando. Quando a gente joga, quero presenciar isso”, afirmou Thronicke. A simulação feita por Rico, com lucro imediato após uma pequena aposta, acabou por ilustrar uma das principais preocupações da comissão: a promessa de ganhos fáceis como isca para usuários, inclusive menores de idade, apesar das exigências de verificação nas plataformas.