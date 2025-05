Érika Hilton sobre bets: "Estão destruindo famílias"

"As bets, o tigrinho, as apostas e caça-níqueis online estão causando problemas graves ao nosso país", afirmou a deputada no X - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Érika Hilton (PSol-SP) voltou a criticar as plataformas de apostas on-line, que, segundo ela, têm provocado sérios danos sociais no Brasil. A manifestação foi feita por meio de postagem na rede X (antigo Twitter), em que a parlamentar condena tanto o funcionamento desses sistemas quanto o episódio recente envolvendo a participação dos influencers Virgínia Fonseca e Rico Melquíades na CPI das Bets — que durante depoimentos, usaram o espaço para fazer piada.

“As bets, o tigrinho, as apostas e caça-níqueis online estão causando problemas graves ao nosso país. Elas estão destruindo famílias, causando endividamento, suicídios e viciando crianças e adolescentes. E o que aconteceu ontem no Senado não é nada engraçado. Vem cá entender”, afirmou a deputada no início da publicação.

Ela compartilhou dados quem mostram o avanço do mercado das bets no Brasil, afirmando já são 22 milhões de consumidores. "As estimativas do número de usuários dessas plataformas variam, vão de 22 milhões, conforme pesquisa do Senado Federal, a 52 milhões de brasileiros, conforme dados do Banco Central. Mesmo que sejam ‘só’ 22 milhões de usuários, isso representa mais de 10% da população do nosso país".

Ela ressaltou que, mesmo que uma pequena fração dos usuários enfrente problemas com vício ou endividamento, os impactos já seriam severos. "Esses problemas já são uma realidade. Conforme o Serasa, 57% dos apostadores endividados não eram endividados antes de começarem a apostar. E 44% dos apostadores do Brasil usam essas plataformas na expectativa de ganhar dinheiro e pagar dívidas", escreveu.

Érika aponta o surgimento de um ciclo vicioso e disse que os brasileiros estão gastando, de acordo com o Banco Central, R$ 30 bilhões por mês, em apostas. “As pessoas estão se endividando pra apostar e apostando pra pagar dívidas. E só uma parte desse dinheiro volta como prêmio. É muita gente e muito dinheiro envolvido nesse mercado que vende a esperança do enriquecimento, mas proporciona só o endividamento.”

Ao final da publicação, a deputada expressou indignação com os acontecimentos no Senado durante audiência da CPI, em que alguns parlamentares aproveitaram para fazer fotos com os influenciadores digitais. “Por isso, me entristece o que aconteceu ontem no Senado. A CPI das Bets investiga justamente essas práticas que destroem famílias. Não é lugar e nem a hora de influencer fazer piada ou de senador tietar influencer. É abjeto e revoltante que a transformação do episódio de ontem em espetáculo servirá pra normalizar, novamente, as práticas destrutivas de quem lucra com a desgraça do nosso povo”, concluiu a parlamentar.