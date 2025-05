"Uma pessoa como ele não morre porque suas ideias ficam", diz Lula no funeral de Mujica

O presidente Lula e o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, participaram do velório de Pepe Mujica. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira (15/5) do velório do ex-presidente do Uruguai, José "Pepe" Mujica, em Montevidéu. Em conversa com jornalistas logo depois, voltou a fazer elogios ao amigo, e declarou que uma pessoa como Mujica não morre, porque suas ideias ficam.

O petista chegou ao Palácio Legislativo pouco antes das 14h, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e de uma pequena comitiva, e foi recebido pelo atual presidente uruguaio, Yamandú Orsi. Ao chegar ao local onde o corpo de Mujica estava sendo velado, Lula cumprimentou e abraçou a esposa de Pepe, a ex-vice-presidente do Uruguai Lucía Topolansky.

"O que é gratificante para nós, seres humanos, é que uma pessoa como o Pepe Mujica não morre. Se foi o corpo dele, a carne dele se vai, mas as ideias que o Pepe Mujica plantou em todos esses anos — inclusive a generosidade de um homem que passou 14 anos no cárcere e que conseguiu sair para a liberdade sem nenhum ódio das pessoas que o aprisionaram e torturaram — isso é uma dádiva de Deus, que só é concedida a seres humanos superiores", disse Lula à imprensa.

O presidente ressaltou que soube da morte de Mujica enquanto estava na China, mas que fez questão de comparecer ao velório mesmo após 25 horas de voo para se despedir do amigo. Ele embarcou para o Uruguai poucas horas após voltar a Brasília. Disse hoje que já conheceu muitas pessoas em sua vida política, mas que Mujica era "aquela figura especial" e que aprendeu a "seguir cada passo" do ex-presidente uruguaio.

Lula lamentou morte de Mujica e do Papa Francisco

Ao encerrar sua declaração, Lula lamentou que o mundo sofreu duas grandes perdas recentemente. Além de Mujica, ele citou a morte do Papa Francisco. O presidente também viajou a Roma para participar do funeral do pontífice.

"Eu espero que os dois juntos, onde eles estiverem no céu, não deixem de olhar e consigam abençoar para que a humanidade seja melhor, mais fraterna, generosa, e para que a política possa ser feita de forma mais digna, respeitosa e solidária", enfatizou o chefe do Executivo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a cerimônia, Lula conversou brevemente com Topolansky, com o presidente Orsi e com o presidente do Chile, Gabriel Boric, que também participou da cerimônia de despedida.

O presidente viajou acompanhado de uma pequena comitiva, formada pelo ministro da Secretaria-Geral da República, Márcio Macêdo, pelos deputados federais Guilherme Boulos (PSol-SP) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ), e pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Confira momento em que Lula se despede de Mujica:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)