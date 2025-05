De Alckmin para Leão XIV: camisa do Santos, carta de Lula e COP 30

O vice-presidente Geraldo Alckmin convidou ontem (18/5) o papa Leão XIV para vir ao Brasil, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30, de 10 a 21 de novembro, em Belém. De quebra, ainda deu uma camisa do time do coração, o Santos, de presente. O convite foi entregue por ele ao pontífice na carta escrita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois da missa inaugural do novo pontificado, no Vaticano. Na carta, Lula também cumprimenta o papa e expressa o desejo de manter e fortalecer os laços de amizade e cooperação com a Santa Sé, cujas relações com o Brasil completarão 200 anos ano que vem.

Alckmin representou o governo do Brasil no momento. O encontro entre Alckmin e o papa foi breve. Ele cumprimentou Leão XIV, beijou a mão e conversaram em "portunhol". Muito católico, ele destacou que o pontífice será o "primeiro papa amazônico" da história e, embora ele não tenha confirmado a presença na conferência, está confiante na possibilidade de ele vir. "Levo o convite do nosso presidente para que Sua Santidade esteja presente na COP 30, em Belém do Pará, uma vez que a preocupação ambiental é uma das prioridades do pontificado. O novo papa traz a missão de semear a paz e encher o mundo de esperança."

Acompanhado da mulher, Lu Alckmin, o vice-presidente aproveitou para presentear o papa com algo bem brasileiro: a camisa do Santos, time imortalizado por Pelé. Leão XIV aprendeu a gostar de futebol nos 18 anos que viveu no Peru. "O papa entende bem português. Ele respondeu em portunhol. Ele é uma simpatia", disse ele, antes de dar o presente destacou que pertenceu ao "rei" do futebol. "Eu lembrei do meu tempo de criança que a missa era em latim."

Alckmin contou ter ficado próximo de vários chefes de Estado, incluindo os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky; do Paraguai, Santiago Peña Palacios, de 46 anos; e de Portugal, Marcelo Rabelo. "Estive no aeroporto com o presidente do Paraguai, uma simpatia, jovem. Na Santa Missa, o primeiro que encontrei foi o presidente de Portugal, que aliás é católico. Estavam na minha frente o Zelensky e a esposa. Do meu lado estava o primeiro ministro da Eslovênia, (Robert Golob), vários chefes de Estado", relatou.

Para Alckmin, Leão XIV assume o pontificado em um momento fundamental para recuperar a confiança e a fé. "Ao promover a paz, o papa Leão XIV traz uma grande esperança para toda a humanidade", destacou o vice-presidente. Ele chegou, no sábado, e teve reuniões com o embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Everton Vargas, reuniu-se com os cardeais brasileiros e com o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os Estados e Organizações Internacionais da Santa Sé, na embaixada do Brasil da Santa Sé. Na ocasião, entregou a Gallagher uma camisa do Santos de presente ao papa Leão XIV.