Moraes preside primeira audiência de testemunhas do golpe; Bolsonaro acompanha

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), começou a ouvir, na tarde desta segunda-feira (19/5), as testemunhas de acusação da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. A oitiva ocorre por meio de videoconferência. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Walter Braga Netto participam da audiência de forma virtual.



Por ser o relator do caso, Moraes preside a oitiva. Os demais ministros da Primeira Turma acompanham os depoimentos: Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, auxilia na condução das perguntas.

As testemunhas se referem ao núcleo 1 da trama golpista. O grupo envolve Bolsonaro e outros sete aliados. Hoje, devem ser ouvidos o general Freire Gomes e o tenente-brigadeiro Baptista Júnior, comandantes do Exército e da Aeronáutica, à época da elaboração da minuta golpista.

As oitivas se iniciam após Moraes negar pedido da defesa de Jair Bolsonaro para adiar o início das audiências. Os advogados alegaram que o volume de provas apresentadas no processo é elevado e que enfrentam dificuldades técnicas para acessar integralmente os arquivos. O relator, no entanto, rejeitou o argumento, apontando que as defesas tiveram tempo hábil para se preparar desde a abertura da ação penal.

Conforme o cronograma estabelecido, o depoimento das partes de Mauro Cid, que fechou acordo de colaboração premiada, será amanhã (22), às 8h. No dia seguinte, começam a se manifestar as partes de defesas dos demais réus. Ao todo, foram indicadas 82 pessoas. Algumas são comuns a mais de um citado.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi dispensado pela PGR. Ele continua como testemunha de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública da capital na época dos atos golpistas de 8 de janeiro, mas não é obrigado a comparecer.

Até o momento, três grupos viraram réus na Suprema Corte pelo conluio, sendo 21 acusados. Entre eles, Jair Bolsonaro, apontado como o líder do chamado “núcleo crucial”. Segundo a Procuradoria, o ex-chefe do Executivo tinha ciência e participação ativa em uma trama golpista para se manter no poder e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também é descrito um plano de assassinato contra autoridades e o apoio aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 como a última cartada do grupo criminoso.

Veja a lista de depoimentos desta segunda-feira

Testemunhas de Acusação — 19/05/2025, às 15h

Éder Lindsay Magalhães Balbino

Clebson Ferreira de Paula Vieira

Adiel Pereira Alcântara

Ibaneis Rocha Barros Júnior

Marco Antônio Freire Gomes

Carlos de Almeida Baptista Júnior