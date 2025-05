Padre influenciador vai depor na CPI das Bets: "Sei o estrago que as apostas estão fazendo"

Com 6,6 milhões de seguidores no Instagram e 2,9 milhões, no TikTok, padre Patrick é conhecido por unir mensagens religiosas, humor e conteúdo motivacional - (crédito: Reprodução/Instagram/padre_patrick)

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets, protocolou um requerimento para ouvir o padre e influenciador digital Patrick Fernandes. O depoimento foi confirmado e acontecerá amanhã (20/5), às 10h. A solicitação surgiu depois que o religioso publicou um vídeo no TikTok relatando ter recusado propostas de patrocínio feitas por casas de apostas. No conteúdo, ele afirmou que negou diversos convites por “dignidade” e criticou o impacto das plataformas de jogos on-line na vida de seus seguidores.

Com 6,6 milhões de seguidores no Instagram e 2,9 milhões, no TikTok, padre Patrick é conhecido por unir mensagens religiosas, humor e conteúdo motivacional. No vídeo que viralizou, o sacerdote se ofereceu espontaneamente para depor na CPI, argumentando que muitas pessoas que o acompanham enfrentam graves consequências devido ao vício em jogos. “Eu sei o estrago que isso está fazendo na vida de tantas pessoas e famílias”, afirmou.

Segundo o requerimento da senadora, o depoimento do padre pode ajudar a revelar os efeitos sociais e humanos da proliferação das apostas on-line, com ênfase na crescente incidência de ludopatia no Brasil. “O sacerdote relatou ter recebido ofertas vinculadas ao setor de apostas e destacou, ainda, os inúmeros relatos que tem recebido de pessoas profundamente afetadas pelas plataformas”, escreveu Soraya.

A CPI das Bets foi instalada no Senado com a missão de investigar irregularidades no setor, como manipulação de resultados esportivos, aliciamento de jogadores e possíveis vínculos com lavagem de dinheiro. O mercado das apostas on-line movimenta bilhões no Brasil e segue com pouca regulamentação. Na semana passada, os influenciadores Virgínia Fonseca e Rico Melquíades também prestaram depoimento à comissão.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

