Carlinhos Maia é convocado para depor na CPI das Bets

Após o polêmico depoimento de Virgínia Fonseca na CPI das Bets, é a vez do influenciador Carlinhos Maia depor como testemunha na comissão, conforme medida aprovada pelo Senado Federal nesta quarta-feira (21/5). A decisão foi tomada durante a análise de envolvimento de personalidades na promoção de plataformas de apostas online.

Por meio do requerimento 462/2025, a relatora da CPI, Soraya Thronicke (Podemos-MS), apontou que Carlinhos será ouvido "para prestar esclarecimentos sobre sua atuação na divulgação de plataformas de apostas online", destacando os mais de 34 milhões de seguidores do influenciador nas redes sociais.

O documento solicita o depoimento de Luiz Carlos Ferreira dos Santos, nome de registro de Carlinhos, para esclarecer a atuação dele na divulgação de jogos de azar. Ainda não foi definida a data em que o influenciador deverá comparecer ao Senado, em Brasília (DF).

"Diante da abrangência de sua influência, especialmente sobre públicos vulneráveis, torna-se imprescindível compreender os termos e a natureza dessas relações contratuais, bem como os critérios éticos e legais adotados para a divulgação desses conteúdos", diz o documento.

Caso atenda a convocação, Carlinhos será o terceiro influenciador digital a depor diante da comissão, que busca entender como a divulgação promove práticas abusivas no meio digital. Thronicke já havia declarado ao podcast Inteligência Ltda. que Carlinhos é o “maior nome” dos influenciadores que divulgam plataformas de apostas.

Análise de transações financeiras

Na mesma sessão, a Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas aprovou que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) faça Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) nos documentos monetários de Virgínia Fonseca e Rico Melquíades. Ambos depuseram diante da comissão nas últimas semanas.

De autoria da relatora, o pedido pontua que "é necessário esclarecer o papel dos influenciadores digitais, como Virgínia Fonseca, na promoção de jogos de azar, bem como avaliar a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa nesse setor".

"O RIF relacionado à atuação de Virgínia Fonseca será de fundamental importância para o andamento das investigações sobre a promoção de apostas online no Brasil, contribuindo para o esclarecimento da atuação dos influenciadores digitais neste mercado. A atuação de Rico Melquiades, influenciador com grande alcance nas redes sociais, é um dos pontos centrais para a compreensão do papel da publicidade digital na disseminação desse tipo de conteúdo", finaliza o pedido.