Lula pede silêncio por Sebastião Salgado e presenteia presidente da Angola com foto do artista

Lula pediu um minuto de silêncio em homenagem ao fotógrafo durante evento no Planalto com o presidente da Angola - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta sexta-feira (23/5) a morte de Sebastião Salgado, aos 81 anos, um dos maiores fotógrafos do mundo. Lula comentou a perda durante declaração conjunta com o presidente da Angola, João Lourenço, no Palácio do Planalto.

Lula pediu um minuto de silêncio aos presentes, e também presenteou Lourenço com uma fotografia de Sebastião Salgado. Segundo o presidente, a entrega foi uma coincidência, e já estava planejada pelo cerimonial antes da morte.

“Diante da alegria de receber o João Lourenço aqui, a gente ficou sabendo de uma notícia muito triste. Eu até queria, em homenagem, pedir um minuto de silêncio para nós pela morte do companheiro Sebastião Salgado. Se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o mundo já produziu”, declarou Lula ao final da cerimônia.

Após o silêncio, Lula entregou a fotografia ao presidente Angolano. Salgado ganhou projeção nacional, e percorreu 120 países fotografando guerras, conflitos, povos nativos, com foco na questão social e na proteção do meio ambiente.

“O meu chefe de cerimonial e o Itamaraty tinham preparado, e nós vamos entregar como presente do Brasil ao João Lourenço exatamente uma fotografia do Sebastião Salgado. Portanto, você vai receber a fotografia de um fotógrafo muito, mas muito especial, que o planeta Terra produziu”, disse ainda Lula.

Sebastião usava alma e coração para fotografar

Em seguida, Lula também publicou uma nota de pesar em sua redes sociais, além de uma foto ao lado de Sebastião Salgado. O presidente disse estar "profundamente triste" com a morte.

"Seu inconformismo com o fato de o mundo ser tão desigual e seu talento obstinado em retratar a realidade dos oprimidos serviu, sempre, como um alerta para a consciência de toda a humanidade.Salgado não usava apenas seus olhos e sua máquina para retratar as pessoas: usava também a plenitude de sua alma e de seu coração", escreveu o chefe do Executivo.

"Por isso mesmo, sua obra continuará sendo um clamor pela solidariedade. E o lembrete de que somos todos iguais em nossa diversidade. Aos seus amigos e familiares, deixo meu forte abraço", acrescentou ainda.

Me sinto profundamente triste com o falecimento de Sebastião Salgado, ocorrido na manhã desta sexta-feira.



Seu inconformismo com o fato de o mundo ser tão desigual e seu talento obstinado em retratar a realidade dos oprimidos serviu, sempre, como um alerta para a consciência de… pic.twitter.com/4vjQQ0Tx4u — Lula (@LulaOficial) May 23, 2025