Motta sobre Sebastião Salgado: "Colocou sua lente a serviço da humanidade"

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), lamentou em suas redes sociais a morte do fotógrafo Sebastião Salgado, que faleceu na manhã desta sexta-feira (23/5), aos 81 anos na França.

Para o deputado, Sebastião Salgado usou sua lente fotográfica para um serviço humanitário.

“Sebastião Salgado colocou sua lente a serviço da humanidade ao retratar as contradições do mundo. Um dos mais notórios fotógrafos do mundo, Sebastião deixa um legado na arte que nos incentiva sempre a refletir sobre os caminhos e decisões que tomamos. Meus sentimentos a sua esposa, Lélia, e toda a família”, disse o presidente do parlamento em sua conta no X (antigo Twitter).

Ao homenagear o fotógrafo reconhecido internacionalmente, o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), em vez de palavras, usou uma foto de Salgado em seu story do Instagram com uma pequena frase: “O legado eternizado de Sebastião Salgado”.

