Lula diz que dará telefone de Janja e de assessores para falar com presidentes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (23/5) que dará o telefone da primeira-dama Janja da Silva e de seus assessores para outros presidentes, para que possam conversar diretamente, sem o trâmite usual passando pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE).

O petista fez o comentário ao lado do presidente da Angola, João Lourenço, no Palácio do Planalto. Ele reclamou do tempo que leva para conversar com outros chefes de Estado devido aos trâmites diplomáticos, e que quer pegar os telefones dos presidentes que encontrar no futuro.

“Como eu não tenho telefone, eu dou o telefone dos meus assessores, ou eu dou o telefone da Janja. E esse é o melhor acordo que nós vamos assinar aqui porque, se a imprensa não sabe, é preciso saber: Às vezes uma conversa de dois presidentes demora 15 dias para acontecer”, declarou Lula.

“Fica 15, 20, 30 dias enrolando uma conversa de três minutos, gente”, acrescentou. Citando ainda o presidente da Angola, país em que também se fala o português, Lula brincou que não precisaria nem de intérprete.

O presidente recebeu Lourenço para uma reunião bilateral no Palácio do Planalto, depois da qual ambos assinaram uma série de acordos de cooperação entre Brasil e Angola. Eles almoçaram juntos no Itamaraty logo após e participaram de reunião com ministros da Agricultura da África.