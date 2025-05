Petrobras pode reduzir combustíveis se petróleo cair, diz Magda Chambriard

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, sinalizou nesta segunda-feira (26/5) a possibilidade de redução nos preços dos combustíveis cobrados nas refinarias da estatal, caso a cotação do petróleo no mercado internacional continue em queda.

"Se cair mais o preço do petróleo, por certo vamos reduzir os preços dos combustíveis", afirmou a chefe da petrolífera, após participação no evento Nova Indústria Brasil, em comemoração ao Dia da Indústria, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.

Leia também: Setor privado publica manifesto em conjunto contra elevação do IOF

Magda detalhou que essa medida não se limitaria a um único produto, mas abrangeria "a gasolina, o diesel, o querosene de aviação (QAV) e o GLP (gás de botijão)". A presidente da Petrobras também explicou que a companhia realiza um "acompanhamento constante" dos preços de seus produtos.

Esse acompanhamento, disse Magda, conta com verificações dos preços do petróleo no mercado internacional realizadas "a cada 15 dias". O objetivo do monitoramento, completou, é "eliminar a volatilidade do mercado".

"Temos visto os preços do petróleo caírem e o real se valorizar. E acompanhamos o market share (participação de mercado) dos nossos produtos."

Preços "confortáveis"

Apesar da possibilidade de redução futura, a presidente da Petrobras afirmou que, "neste momento", a Petrobras está "confortável com o preço da gasolina e do diesel". Ela ressaltou que "tanto a gasolina como o diesel estão abaixo do preço de paridade internacional".

Já sobre a querosene de aviação, Magda Chambriard indicou que pode haver redução no próximo anúncio, previsto para o dia 1º de junho. Essa decisão, ponderou, dependerá da confirmação da queda na cotação do petróleo tipo Brent e da valorização do real.

Leia também: Organização Mundial de Saúde Animal restringe foco da gripe aviária ao RS

"Não fiz a conta ainda, mas se o preço do Brent baixou e se o câmbio se valorizou, tem tudo para ser redução. Eu não fiz essa conta ainda", declarou.

Queda no petróleo



Em queda desde janeiro deste ano no mercado internacional, o petróleo Brent é cotado em torno de US$ 65 nos últimos dias. No início do ano, o valor do óleo beirava os US$ 80. A Petrobras reduziu o preço do diesel em R$ 0,16 por litro no início de maio, sendo a terceira queda do diesel só neste ano 2025.

Já a gasolina não teve movimentação desde julho do ano passado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular