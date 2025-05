Lula passa por nova avaliação médica e despacha do Alvorada

O presidente passou mal ontem no Palácio do Planalto, no começo da tarde, sentindo vertigem. Ele foi encaminhado para o Hospital Sírio-Libanês, onde passou por uma série de exames e foi diagnosticado com labirintite - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por nova avaliação médica na manhã desta terça-feira (27/5) e vai ficar durante o dia no Palácio do Alvorada, em despachos internos. Ele cancelou a participação em ao menos dois eventos programados. O petista se recupera de uma crise de labirintite sofrida ontem (26).

Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), o presidente está bem e segue medicado para controle dos sintomas, que incluem tontura. Ele foi examinado pela chefe da equipe médica da Presidência, Dr. Ana Helena Germoglio, no Alvorada. De acordo com ela, os sintomas de labirintite levam entre 24h e 48h para passar.

Lula cancelou a participação em dois eventos, que ocorrem na manhã de hoje: uma reunião com reitores de universidades públicas, no Palácio do Planalto; e a celebração do Dia do Diplomata, no Palácio do Itamaraty.

O chefe do Executivo será representado pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Camilo Santana (Educação) no encontro com reitores, e pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, no Itamaraty.

A expectativa é que Lula receba ministros no Alvorada durante o dia, e que siga trabalhando. Não há previsão de nova visita ao hospital, de acordo com a Secom.

Mal-estar não tem relação com queda

O presidente passou mal ontem no Palácio do Planalto, no começo da tarde, sentindo vertigem. Ele foi encaminhado para o Hospital Sírio-Libanês, onde passou por uma série de exames e foi diagnosticado com labirintite.

Segundo a equipe médica, o quadro não tem relação com o ferimento sofrido por Lula no fim do ano passado, quando ele escorregou e bateu a cabeça. A queda ocorreu em outubro e levou à formação de um hematoma no crânio em dezembro, que precisou ser tratado com uma cirurgia de emergência.

