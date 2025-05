Lula escolhe Carlos Augusto Pires Brandão para vaga no STJ

Nascido em Teresina, Carlos Augusto Pires Brandão tem 61 anos e ocupava função de magistrado no TRF 1 desde 2015. No STJ, Carlos ocupará o lugar de Assusete Magalhães, que se aposentou no ano passado - (crédito: TRF1/Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1) Carlos Augusto Pires Brandão para ocupar uma cadeira de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A indicação de Carlos será comunicada ao Senado por meio de edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na noite desta terça-feira (27/5).

Nascido em Teresina, Carlos Augusto Pires Brandão tem 61 anos e ocupava função de magistrado no TRF 1 desde 2015. No STJ, Carlos ocupará o lugar de Assusete Magalhães, que se aposentou no ano passado.

Até a indicação de Carlos Augusto, a vaga no STJ era cotada para ser indicada Daniele Maranhão Costa, também do TRF-1, e Marisa Ferreira dos Santos, do TRF-3. Esse intervalo durou sete meses.

Já no embate pela vaga de Laurita Vaz, estão os integrantes do Ministério Público Maria Marluce Caldas Bezerra, do Ministério Público de Alagoas; Sammy Barbosa Lopes, do Ministério Público do Acre; e Carlos Frederico Santos, do Ministério Público Federal.

