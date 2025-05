Após labirintite, Lula viaja ao Nordeste nesta quarta-feira

Lula sentiu vertigem na segunda-feira (26/5) e foi diagnosticado com labirintite. Após passar o dia ontem (27) no Alvorada, retomou a agenda de viagens - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Dois dias após sofrer uma crise de labirintite, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta quarta-feira (28/5) para Pernambuco e Paraíba, onde visitará obras e anunciará investimentos para a região — que faz parte do projeto de transposição do Rio São Francisco.

O petista sofreu um mal-estar, com vertigem, na segunda (26), e passou por uma série de exames no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Ontem (27), após nova avaliação médica, decidiu cancelar compromissos públicos e passou o dia no Palácio da Alvorada. De acordo com a equipe de saúde, os sintomas de labirintite levam entre 24h e 48h para passar.

O primeiro compromisso será em Salgueiro, Pernambuco, onde o presidente visita a estação de bombeamento EBI-3. Em seguida, assina a ordem de serviço no valor de R$ 491,3 milhões para duplicar a capacidade do Eixo Norte do Projeto de Integração do São Francisco (PISF).

Segundo o Planalto, a obra vai beneficiar 237 municípios e cerca de 8,1 milhões de pessoas em Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Paraná e Santa Catarina na agenda

Em seguida, Lula irá de helicóptero para Cachoeira dos Índios, na Paraíba, onde inaugura o Trecho I do Ramal do Apodi, que liga a Barragem Caiçara (PB) à Barragem Angicos (RN). A obra está 74,83% concluída, com previsão para outubro de 2026, e recebeu um investimento total de R$ 1,45 bilhão.

O chefe do Executivo desembarca em Brasília por volta das 20h45 de hoje. Ele também tem viagens programadas para o Paraná e para Santa Catarina amanhã (29).

