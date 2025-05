Palmeiras garante bolada após campanha perfeita na Libertadores

Perfeita. Assim podemos resumir a campanha do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores. Nesta quarta-feira (28), a equipe de Abel Ferreira venceu o Sporting Cristal por 6 a 0, no Allianz Parque. Assim, com seis vitórias em seis jogos, o Verdão avançou para as oitavas de final com 100% de aproveitamento e a melhor campanha geral. Mais do que isso, também garantiu uma bolada aos cofres do clube.

Ao todo, o Verdão faturou 6,23 milhões de dólares (R$ 35,45 milhões). O regulamento da Libertadores prevê o pagamento de premiações pela participação na fase de grupos (3 milhões de dólares), pela classificação às oitavas de final (1,25 milhão de dólares) e mais 330 mil dólares a cada vitória.

Assim, o Palmeiras foi o único nesta competição que conseguiu lucrar todos os bônus nesta primeira fase. Esta foi a segunda vez que o time conseguiu este feito – a outra vez aconteceu no ano de 2022.

Agora, o Palmeiras aguarda para conhecer o seu adversário nas oitavas de final do torneio. O sorteio acontece na próxima segunda-feira (2), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. A premiação para quem avançar às quartas de final é de 1,7 milhão de dólares (R$ 9,67 milhões). Assim, o caixa do clube pode aumentar ainda mais.

Antes, o Palmeira encara o Cruzeiro, no próximo domingo (1º), às 19h30, no Mineirão, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

