Diddy ameaçou expor vídeos íntimos de Cassie a familiares, diz estilista

Durante o 11º dia do julgamento de Sean "Diddy" Combs, o estilista Deonte Nash, amigo próximo de Cassie Ventura, relatou um episódio tenso entre o rapper e a cantora, ocorrido em 2013 ou 2014.

Segundo Nash, Diddy apareceu no apartamento de Cassie e, após uma conversa no quarto, passou a agir de forma agressiva, chegando a puxá-la pelos cabelos e empurrá-la para fora do imóvel.

O estilista contou que também foi alvo da hostilidade de Combs, que o agrediu e o segurou pela camisa enquanto tentava impedir a saída do local. Depois que finalmente os deixou ir embora, Diddy teria ligado para o carro em que Nash e Cassie estavam e os chamou de volta para conversar.

Nash afirmou que Diddy ameaçou divulgar vídeos sexualmente explícitos de Cassie, planejando liberar o conteúdo em etapas, começando por enviar os arquivos para os locais de trabalho dos pais da cantora. Durante o depoimento, o estilista também relatou que Cassie estava abalada e chorando, enquanto Diddy dizia ser “o único que a protegia”.

Ainda segundo Nash, Cassie revelou que os vídeos foram gravados por Diddy e mostravam ela com outros homens, sem seu consentimento para os encontros. Ela teria dito que não queria participar das relações, mas foi pressionada pelo rapper.