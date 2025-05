Defesas de Torres e Bolsonaro desistem de parte das testemunhas; saiba quais

Às vésperas do fim das audiências de testemunha no Supremo Tribunal Federal (STF), os advogados de defesa dos réus Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, desistiram da oitiva de alguns dos nomes mais esperados.

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o advogado Amauri Feres Saad, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado e o médico de Bolsonaro, Ricardo Peixoto Camarinha, foram dispensados pela defesa do ex-presidente.

O advogado Rafael Viana, responsável pela defesa de Torres, por sua vez, dispensou o presidente do Partido Liberal (PL) e ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, além do deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS), o ex-ministro da Agricultura e Pecuária Marcos Montes, o juiz federal Sandro Vieira, o senador Eduardo Girão (Partido Novo) e Saulo Bastos.

Foram ouvidos na manhã de hoje o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, testemunha de Bolsonaro; o senador Ciro Nogueira, testemunha de Anderson, Bolsonaro e Paulo Nogueira; o deputado distrital João Hermeto (MDB) e o deputado federal Esperidião Amin (PP-SC), testemunhas de Torres.

À tarde serão ouvidas mais testemunhas de Bolsonaro. São elas: o coronel do Exército Wagner de Oliveira, o ex-assessor de assuntos jurídicos da Presidência Renato Lima França, Jonathas Assunção Salvador Nery e o ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Giuseppe Dutra Janino.

As audiências das testemunhas indicadas pela defesa dos réus do Núcleo 1 serão ouvidas até a próxima segunda-feira (2/6), dia em que ocorrerá a oitiva do general Gustavo Henrique Dutra, arrolado pela defesa de Anderson; e do senador Rogério Marinho (PL-RN), chamado pela defesa de Bolsonaro, a partir das 14h.