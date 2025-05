Congresso Nacional recebe Fórum Parlamentar do Brics na próxima terça

O fórum parlamentar tem o objetivo de debater o papel das casas legislativas no fortalecimento do diálogo entre os países que compõem o Brics - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Congresso Nacional recebe entre os dias 3 e 5 de junho o 11º Fórum Parlamentar do Brics, que vai contar com a presença de representantes dos 11 países que compõem o bloco, outros nove parceiros e duas instituições internacionais, entre elas o Novo Banco do Desenvolvimento (NDB), conhecido como o “Banco do Brics”, que é presidido pela ex-presidente da República Dilma Rousseff.

O fórum parlamentar tem o objetivo de debater o papel das casas legislativas no fortalecimento do diálogo entre os países que compõem o Brics, com o intercâmbio de boas práticas e a construção de uma agenda comum voltada para o desenvolvimento sustentável, da justiça social e da governança multilateral.

Este ano, de acordo com o Congresso Nacional, que organiza o evento, a programação vai contar também com o 2º Encontro dos Presidentes das Comissões de Relações Exteriores dos Parlamentos do Brics e o 2º Fórum de Mulheres Parlamentares do Brics, que passam a ter um espaço oficial dentro do fórum de parlamentos.

Mulheres na política

As sessões de trabalho estarão focadas em temas como uma aliança pela saúde global, o desenvolvimento econômico sustentável, a crise climática, a governança sobre a inteligência artificial, a cooperação e o fortalecimento do multilateralismo. Está prevista a divulgação de uma declaração final do 11º Fórum Parlamentar ao final do encontro.

A representatividade feminina também terá espaço no 11º Fórum Parlamentar do Brics, que contará com reuniões de mulheres parlamentares dos parlamentos dos países do bloco.

De acordo com informações divulgadas pela Câmara dos Deputados, as parlamentares vão realizar três sessões de trabalho para discutir os seguintes temas como: Mulheres na Era da Inteligência Artificial: Entre a Proteção de Direitos e Inclusão Feminina na Economia Digital; Fortalecendo as Mulheres para enfrentar a Crise Climática: Perspectivas do Brics; e Construindo o futuro: as Mulheres Parlamentares e a Agenda Brics 2025.

Além dessas reuniões, haverá uma discussão sobre o intercâmbio com o Banco do Brics (NBD), com o tema "Mulheres como agentes e beneficiárias de financiamentos".

A deputada Jack Rocha (PT-ES) vai presidir uma das reuniões de mulheres. Ela afirmou que o fórum parlamentar do Brics reforça o papel das mulheres nos espaços de poder.

“As mulheres brasileiras que estão aqui no Parlamento, mesmo sendo 18%, integram a maior bancada feminina da história. Somos responsáveis por mais de 40% da produção legislativa desta Casa. Então, além de produzir leis, participar dos debates, não apenas relacionados às mulheres, conseguimos ainda dar resposta em outros dilemas econômicos, culturais, na saúde, dilemas ambientais”, disse.

A senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), que vai presidir uma das reuniões, afirma que essa é uma oportunidade para criar espaço em favor das mulheres na política.

“Criar um debate de caminhos possíveis para um pacto dentro do Brics. Respeitando as autonomias, obviamente, mas ao mesmo tempo entendendo que existe uma marcha mundial pela maior participação da mulher na política”, comentou.

A deputada Célia Xakriabá (PSol-MG), que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara, afirma que o Fórum Parlamentar do Brics é um espaço para dar voz às mulheres.

“Precisamos entender que esse é um espaço para trazer vozes, território, vida, diversidade, porque acreditamos que essa agenda do Brics é crucial. A economia é feminina, a democracia é feminina, o planeta é feminino, o clima é feminino. Portanto, neste momento, não tem como o Parlamento, junto com o Brics, discutir uma pauta que não atravessa diretamente a nossa presença, a nossa participação. Não é um debate para discutir proposta para as mulheres, é com as mulheres”, destacou.