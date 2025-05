Lula diz que errou ao não convidar Nísia para lançamento de programa

Lula relançou nesta sexta-feira (30/5) programa para reduzir filas do SUS - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (30/5) que errou ao não convocar a ex-ministra da Saúde Nísia Trindade para o lançamento do programa Agora Tem Especialista, uma repaginação do programa Mais Acesso a Especialista, que não alcançou o resultado esperado pelo petista.

Em seu discurso, o presidente fez um desagravo à ex-ministra. Segundo ele, Nísia é responsável por “metade ou um pouco mais” das medidas apresentadas hoje. Ela foi demitida no início do ano após um processo de fritura que causou mal-estar dentro do governo.

“Eu queria começar agradecendo à nossa querida companheira Nísia, a nossa ex-ministra da Saúde. A Nísia fez um esforço quase que desumano para colocar esse programa em pé. Eu sei o quanto ela trabalhou, eu sei o quanto eu cobrei, e eu sei que a Nísia deve estar assistindo a gente de algum lugar”, declarou Lula logo ao começar seu discurso.

“E deve estar torcendo porque, sinceramente, metade de tudo isso aqui, ou um pouco mais, é da responsabilidade da maneira Nísia”, acrescentou.

O programa Mais Acesso a Especialistas, lançado no ano passado, foi um dos motivos para a demissão de Nísia, substituída por Alexandre Padilha, então ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Lula reclamava, nos bastidores, que a iniciativa não conseguiu reduzir a fila do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ministra enfrentou fritura antes de demissão

A imagem de Nísia sofreu um longo processo de desgaste antes de sua demissão, que era dada como certa nos bastidores do Palácio do Planalto. Ela também foi mais uma mulher substituída por um homem na Esplanada dos Ministérios, gerando críticas à escolha de Lula. Com perfil técnico, Nísia era criticada por parlamentares pela falta de negociação e liberação de emendas.

Ao encerrar sua participação no anúncio de hoje, o chefe do Executivo destacou ter "um apreço muito grande" pela ex-ministra.

“Dizer para a Nísia que foi um erro meu não pedir para convocar ela para estar aqui no dia de hoje, porque seria um dia marcante também para ela. Eu tenho um apreço muito grande pela companheira Nísia, muito grande mesmo, e eu peço a Deus para que a gente consiga fazer com que esse programa funcione”, declarou o presidente.