João Campos é eleito presidente do PSB em evento com Lula e Motta

O prefeito do Recife, João Campos, agora também assume o comando do Partido Socialista Brasileiro (PSB), uma das siglas mais próximas ao governo federal, que também conta com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, em seu quadro. Com apenas 31 anos, é o mais jovem a comandar o partido e substitui o agora ex-presidente Carlos Siqueira, que permaneceu no cargo durante 10 anos e assumirá o comando da Fundação João Mangabeira (FJM), ligada ao PSB.

Durante o discurso de posse, o novo presidente da sigla considerou a aliança entre Lula (PT) e Alckmin como estratégica e fundamental para a vitória nas eleições presidenciais em 2022 e reforçou a posição do partido de apoiar o presidente da República e manter a chapa vencedora para a disputa da reeleição no próximo ano.

“Não existe partido sem democracia. Não existe justiça social sem democracia. E é papel de quem compreende isso, ajudar a fazer um governo dar certo e ajudar a vencer uma eleição importante e estratégica como será a de 2026. Nós não vamos titubear. Nós não vamos brincar com nada de isso em nenhum estado brasileiro”, disse Campos.

O prefeito, que também figura como pré-candidato ao governo de Pernambuco em 2026, ainda recordou da importância do falecido pai Eduardo Campos, governador do estado durante sete anos, entre 2007 e 2014, ao fortalecimento do partido a nível nacional e disse que está pronto para “derrubar muros e construir pontes”.

“Vamos trazer quem pensa diferente, vamos trazer quem quer fazer o bem, mas não sabe como. Vamos mostrar que o nosso partido está pronto para colher uma grande frente política e vamos consolidar uma vitória democrática nos estados brasileiros e no nosso país em 2026 ao lado do presidente Lula”, acrescentou o novo presidente do PSB.

