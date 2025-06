Congresso

Um dia antes do Brics, plenário esvaziado marca início da Ordem do Dia na Câmara; veja vídeo Hugo Motta, presidente do parlamento, chegou a alertar os deputados para efeitos administrativos em caso de falta nas votações. A baixa presença de deputados ocorre justamente na semana em que o Congresso sedia a 11ª edição do Fórum Parlamentar do Brics