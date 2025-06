Saiba quem é Coronel Tadeu, que deve assumir mandato de Carla Zambelli

Durante seu mandato, de 2019 a 2023, foi vice-líder do governo Bolsonaro e integrou comissões como a CCJ, Segurança Pública, Viação de Transportes e Orçamento - (crédito: Najara Araújo/Câmara)

Com o anúncio da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) nesta terça-feira (3/6) de que vai se licenciar do mandato e ficará fora do Brasil por tempo indeterminado, quem deve assumir sua vaga na Câmara dos Deputados é o suplente Coronel Tadeu (PL-SP).

Oficial da reserva da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Tadeu foi deputado federal de 2019 a 2023 e atuou principalmente na defesa de pautas na área de segurança pública.

Durante seu mandato, foi vice-líder do governo de Jair Bolsonaro (PL) e integrou comissões como a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), Segurança Pública, Viação de Transportes e Orçamento.

Em 2019, primeiro ano de seu mandato, o parlamentar, à época no extinto PSL, quebrou uma placa em uma exposição na Câmara que criticava os assassinatos de pessoas negras por policiais militares.

A obra tinha como título “O genocídio da população negra” e fazia parte de uma mostra para celebrar o Dia da Consciência Negra. A tela estava exposta no túnel que liga o Plenário da Casa aos anexos onde ficam as comissões.

À época, o deputado disse que o quadro consistia em uma “absurda atribuição” aos policiais militares pelo genocídio da população negra. Coronel Tadeu alegou que a placa prestava um “desserviço” e defendeu a atuação dos policiais militares.

Apesar da repercussão do caso na Câmara, Coronel Tadeu foi punido apenas com uma advertência verbal pela Comissão de Ética da Casa. Em 2022, conseguiu apenas 61 mil votos e não conseguiu se reeleger. Passou a ser terceiro suplente.