Bolsonaro: milhões para Eduardo e distância de Zambelli

O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura a conduta do filho nos Estados Unidos - (crédito: AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro procurou se descolar do caso Carla Zambelli (PL-SP) — deputada condenada e fugitiva da Justiça — e disse estar bancando a estada, nos Estados Unidos, do filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) — o parlamentar, assim, como a colega de Congresso, deixou o país sob alegação de perseguição política.

Bolsonaro depôs à Polícia Federal, nesta quinta-feira, no inquérito que investiga a conduta de Eduardo nos EUA. O deputado estaria atuando contra o Judiciário brasileiro. O ex-presidente relatou ter feito um Pix de R$ 2 milhões para o filho se manter em território norte-americano. "Ele pediu pra mim, 'pai, estou com a minha esposa aqui, uma menina de 4 anos, que é minha neta, e um garoto de 1 ano, que é meu neto, pode me ajudar?' Ajudei, botei um dinheiro na conta dele, bastante até, e ele está levando a vida; dinheiro limpo, legal, Pix", comentou, após deixa a PF.

Ele classificou como descabida a acusação de estar financiando atos antidemocráticos, pois, conforme ressaltou, "o financiamento é do meu filho e não de um ato ilegal". De acordo com Bolsonaro, o recurso transferido para Eduardo tem como origem

R$ 17 milhões depositados em sua conta para campanha durante as eleições presidenciais e que não foram utilizados. "Lá fora tudo é mais caro, não quero que ele passe por dificuldade. Quero o bem-estar dele e, graças a Deus, tive como depositar esse dinheiro", frisou.

Em março deste ano, Eduardo anunciou que iria se licenciar temporariamente do mandato parlamentar para morar nos EUA. Disse que o afastamento do país seria para "se dedicaria integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos". "Aqui poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e sua Gestapo da Polícia Federal merecem", ressaltou, na ocasião, numa menção ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

A pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), Bolsonaro foi intimado a prestar depoimento após ter afirmado ser o responsável financeiro de Eduardo enquanto ele permanece fora do país. Apesar de ser o investigado, o deputado ainda não foi intimado a depor. A PGR solicitou apenas que ele seja convidado a prestar esclarecimentos no âmbito do inquérito, no entanto, não há previsão de quando poderá ocorrer.

O ex-presidente disse que "o trabalho que ele (Eduardo) faz lá é por democracia no Brasil". E negou que o filho atue para impor sanções ao Judiciário, como avaliam os EUA. "Não existe sancionamento de qualquer autoridade, aqui ou no mundo, por lobby, é tudo por fatos. Não adianta ninguém jogar pra cima dele", destacou. Segundo ele, Eduardo denuncia "fatos que atentem contra os direitos humanos e contra a liberdade de expressão".

Esperava-se, nesse depoimento de cerca de duas horas, que Bolsonaro seria ouvido sobre a fuga de Zambelli, condenada a 10 anos e oito meses de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A deputada, depois de passagem pelos EUA, chegou nesta quinta-feira à Itália. Ela foi incluída, a pedido do STF, na lista de difusão vermelha da Interpol.

"Não tenho nada a ver com a Carla Zambelli, não botei dinheiro no Pix dela. Eu fui ouvido apenas (a respeito) do recurso que coloquei na conta do meu filho", declarou. "Eu vi pela imprensa que estou no inquérito dela também, né?", perguntou Bolsonaro a seu advogado, Paulo Bueno.