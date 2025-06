STJ divulga material com decisões da Corte IDH nos casos Herzog e Gomes Lund

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou novos materiais de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) sobre violações ocorridas durante a ditadura militar no Brasil sobre os casos dos brasileiros Vladimir Herzog e Gomes Lund.

Os materiais, disponíveis no site do STJ, possuem um resumo de cada caso e sentença, as decisões na Justiça, uma linha do tempo do caso na Corte e processos relacionados, assim como os tipos de violações que foram cometidas contra as vítimas e reconhecidas pelo órgão.

Leia também: Corte IDH condena Brasil por violações a quilombolas de Alcântara

O STJ disponibilizou ainda materiais sobre outros casos de violação de direitos humanos, como aqueles cometidos contra indígenas do povo Xucuru e à população carcerária, durante o regime militar, que passaram por decisões na Corte IDH.

Juntamente com o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e a Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a Corte atua como um tribunal de proteção dos direitos e da dignidade da pessoa humana.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular