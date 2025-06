Deputado Zé Silva critica postura do governo em relação à mineração estratégica

Para Zé Silva, é urgente que o governo unifique esforços com o Parlamento e abrace os projetos que já foram construídos com base técnica - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Durante o evento Brasil em Transformação: a mineração no Brasil e no exterior, promovido pelo Correio nesta terça-feira (10/6), o deputado federal Zé Silva (Solidariedade-MG) fez duras críticas à condução do Governo federal em relação aos projetos estratégicos que tramitam no Congresso Nacional sobre minerais críticos e transição energética. Segundo ele, há uma falha grave em não colocar essas pautas no topo das prioridades de Estado.



O parlamentar apontou que a polarização política tem dificultado o avanço de temas fundamentais, como os abordados no evento. “Precisamos de sabedoria e um pouco de ‘mineridade’ para superar essa divisão e tratar com profundidade assuntos tão estratégicos para o país”, disse. Ele elogiou o espaço de debate técnico promovido pelo evento e reforçou a necessidade de embasamento científico para decisões políticas no setor.

Zé Silva citou como exemplo o projeto de taxonomia ambiental, que visa estabelecer critérios claros para mensurar o grau de sustentabilidade de produtos e atividades econômicas. Segundo o deputado, mesmo após ser apresentado no Congresso, o governo optou por propor um projeto paralelo, o que fragmenta os esforços e trava o andamento das iniciativas. “É preciso mostrar, não só dizer, que o Brasil é uma potência verde”, criticou.



Outro ponto destacado pelo deputado foi a rastreabilidade da produção agropecuária, tema de outro projeto que, segundo ele, também perdeu força por falta de apoio do Executivo. “Apresentamos a proposta com base em discussões internacionais, mas o governo preferiu lançar um projeto próprio pelo Ministério da Agricultura e nenhum dos dois avançou”, afirmou.



Para Zé Silva, é urgente que o governo unifique esforços com o Parlamento e abrace os projetos que já foram construídos com base técnica. Ele defendeu a aprovação de uma Política Nacional de Minerais Estratégicos antes da próxima Conferência Mundial do Clima. “Isso garantirá um ambiente regulatório moderno, seguro e competitivo, capaz de atrair investimentos e agregar valor à produção nacional”, concluiu.