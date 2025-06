Doria critica esvaziamento da agenda econômica e vê Haddad como "voz aprisionada"

"Haddad foi obrigado a fazer algo que ele mesmo não confiava", disse Doria ao lembrar dos efeitos negativos das medidas econômicas anunciadas no fim do ano passado - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Durante entrevista ao CB.Poder desta quarta-feira (11/6) o ex-governador João Doria avaliou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, iniciou sua gestão com diálogo e equilíbrio, mas acabou submetido a decisões impostas pelo Palácio do Planalto. O programa é uma parceria do Correio com a TV Brasília.

“Ele foi obrigado a fazer algo que ele mesmo não confiava”, disse Doria ao lembrar dos efeitos negativos das medidas econômicas anunciadas no fim do ano passado.

Para Doria, Haddad é hoje uma “voz aprisionada” dentro do governo Lula, sem espaço para conduzir uma política fiscal com responsabilidade e previsibilidade. Ele lamentou que os sinais de compromisso com o equilíbrio fiscal e o diálogo com o mercado tenham se dissipado ao longo do tempo.

O ex-governador e fundador e co-chairman do Lide apontou ainda que a confiança dos setores produtivos e do mercado financeiro nacional e internacional está comprometida. “Aquela sinalização de controle fiscal, de gastar menos do que se arrecada, está se esvaindo. Não temos hoje uma boa perspectiva para a economia brasileira”, frisou.



Assista ao programa na íntegra:

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

