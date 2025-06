Ópera brasiliense terá sessão gratuita em Pirenópolis neste sábado (14/6)

A ópera brasiliense A Diarista e o Soldado terá sessões gratuitas em Pirenópolis (GO), neste sábado (14/6), às 19h30; em Niterói (RJ), em 25 de junho, às 20h; e em Vila Velha (ES), no dia 28 de junho, às 19h. O espetáculo é uma adaptação da obra de mesmo nome do compositor italiano Luigi Ricci.

A trama gira em torno de Angélica, filha de Giorgio, que mora com o pai e sua madrasta Mariana. André, apaixonado por Angélica, faz serenatas todos os dias sob a janela da jovem. Durante o aniversário de Giorgio, Mariana apresenta Roberto, noivo escolhido para a enteada, numa tentativa de afastá-la de casa. André, tentando se aproximar de Angélica, começa a se disfarçar de diarista; a jovem, por sua vez, passa a se vestir de soldado para tentar desvendar a verdadeira identidade da diarista.

A Diarista e o Soldado é uma comédia leve, com elementos clássicos da comédia dell’arte, como mal-entendidos, troca de papéis e personagens carismáticos. O elenco é composto pelas sopranos Sophia Dornellas e Janette Dornellas, o baixo Hugo Lemos, o tenor Roger Vieira e o barítono Hermógenes Correia, com direção cênica de Denis Camargo e regência do maestro Edvan Moraes. Para facilitar o entendimento do público, todas as canções foram adaptadas para o português.

Serviço

A Diarista e o Soldado

Em Pirenópolis (GO), às 19h30, no Theatro Sebastião Pompeo de Pina, sábado (14/6); Niterói (RJ), no Teatro GayLussac, às 20h, em 25 de junho; e Vila Velha (ES), no Cineteatro das Artes, às 19h, em 28 de junho. Entrada gratuita, mediante doação de um 1kg de alimento. Ingressos disponíveis no site Sympla. Classificação indicativa livre.