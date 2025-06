Criança tem dedos arrancados por piranha em lago de Caldas Novas

Uma criança de 9 anos teve parte dos dedos do pé arrancada por uma piranha no Lago Sul de Caldas Novas (GO). O caso ocorreu no domingo (8/6), enquanto ela descansava com os pés dentro da água. O local, bastante frequentado por turistas e moradores, já registrou episódios semelhantes.

A criança estava sentada no deck quando sentiu uma forte dor em um dos pés. Ao se levantar, percebeu que havia sido atacada por uma piranha, que arrancou parte de seus dedos. A vítima foi encaminhada ao hospital da cidade.

Em nota, a prefeitura de Caldas Novas confirmou o incidente e afirmou que "a criança foi prontamente atendida pela equipe médica do Pronto Atendimento Infantil (PAI), incluindo por um especialista em ortopedia, que realizou todos os procedimentos necessários para minimizar os ferimentos". De acordo com o comunicado, "todo acompanhamento pós-lesão está sendo monitorado pelas equipes do ambulatório do Centro Médico Especializado (CME), visando garantir recuperação adequada e prevenir complicações".

A administração municipal destacou que ações preventivas vêm sendo realizadas no local. “A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMMARH) tem instalado placas de aviso e promovido campanhas de educação ambiental junto aos turistas e moradores sobre o perigo real de acidentes”, informou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além das medidas educativas, a prefeitura diz que atua com diversos órgãos para mitigar o problema. “A SEMMARH, juntamente com a sociedade, bem como órgãos de segurança e ambientais como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, IBAMA e Furnas Centrais Elétricas, tem desenvolvido e implementado outras ações no lago, dentre as quais citamos: torneio de pesca, limpezas periódicas e campanhas para o controle e mitigação do problema”, diz o texto. “O objetivo é garantir a harmonia entre o uso sustentável dos recursos naturais e a segurança da população”, conclui a nota.