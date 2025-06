Teatro Brasília Shopping recebe a peça 'Chapeuzinho e o Lobo Cerradinho'

Neste sábado (14/6), a partir das 11h, o espetáculo Chapeuzinho e o Lobo Cerradinho sobe ao palco do Teatro Brasília Shopping para reinventar o clássico infantil com uma urgente mensagem ambientalista. A trama acompanha Chapeuzinho Vermelho em uma missão escolar de escrever uma redação sobre o Cerrado brasileiro. Guiada pela mãe, ela parte para visitar a avó do outro lado do bioma, mas sua jornada se transforma em uma aula sobre sustentabilidade. O espetáculo tem entrada livre e gratuita com retirada antecipada dos ingressos no site do Sympla.

No caminho, a menina encontra um caçador atípico defensor da natureza que a ensina a separar lixo e a valorizar o ecossistema. A aventura ganha reviravolta quando o Lobo Guará encontra a cesta de Chapeuzinho e espalha resíduos pelo ambiente. Longe de ser "o vilão", o animal é ressignificado durante o espetáculo por meio da amizade com a protagonista. O lobo aprende sobre preservação e se torna aliado do ativista, que encerra em uma narrativa de harmonia entre humanos e natureza.

Com classificação livre, a peça oferece acessibilidade inclusiva com sessões com interpretação em Libras e audiodescrição, “Nós buscamos garantir um experiência integral também a espectadores com deficiência auditiva ou visual”, explica Renata Rezende, diretora da Mostra Teatral de Brasília em entrevista divulgada.

Nos sábados de junho seguintes (dias 21 e 28) a temporada de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Cerradinho traz a mesma trupe de atores, que sobem ao palco do Teatro Brasília Shopping, também pela Mostra Teatral de Brasília.

Serviço

Chapéuzinho e o Lobo Cerradinho

Neste sábado (14/6), a partir das 20h30, no Teatro Brasília Shopping. Ingressos gratuitos, mediante retirada no Sympla. Livre para todos os públicos.