Doria exalta discurso de Motta e alerta para risco de ingovernabilidade no país

O ex-governador de São Paulo João Doria exaltou, em entrevista ao programa CB.Poder — uma parceria do Correio com a TV Brasília — desta quarta-feira (11/6), o discurso do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante a segunda edição do Brasil Summit. Para Doria, o parlamentar fez um “discurso histórico”, com “visão de estadista” e total desapego a interesses partidários, sejam eles do governo ou da oposição.

Segundo Doria, que é fundador e co-chairman do Lide, o tom adotado por Motta revela equilíbrio, maturidade política e uma defesa clara dos interesses do país. Ele frisou que a fala do deputado, interrompida por aplausos várias vezes e que terminou com o público de pé, representou um marco de independência da Câmara em relação às pressões do Palácio do Planalto.

O ex-prefeito de São Paulo endossou no programa o alerta feito por Motta sobre o risco de ingovernabilidade no Brasil diante da crescente polarização política. “Estamos vivendo já os efeitos dessa polarização. Se o país tiver juízo, poderá encontrar, em 2026, caminhos alternativos que dialoguem com o Brasil real”, afirmou.



Assista ao programa na íntegra:

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

