Datafolha: Lula tem 28% de aprovação e 40% de reprovação

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado por 28% brasileiros, enquanto outros 40% dos eleitores consideram a gestão dele como "ruim" ou "péssima", mostrou a nova pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (12/6).

28% aprovam o governo Lula (-1 p.p)

40% reprovam o governo Lula (+2 p.p)

31% consideram regular (-1 p.p)

1% não sabem (=)

O levantamento, que ouviu 2.004 eleitores em 136 municípios do país entre terça (10/6) e quarta-feira (11/6), também apontou que 31% das pessoas consultadas consideram "regular" o governo do petista e 1% disseram não soube ou não respondeu a pesquisa.

Comparações

Antes da divulgação da pesquisa Datafolha desta quinta, o governo do presidente Lula, segundo o levantamento do instituto feito em abril, era reprovado por 38% dos eleitores. À época, 29% consideravam boa ou ótima a gestão do petista.

A pesquisa publicada em abril, porém, mostrou melhora na popularidade do presidente, visto que o levantamento Datafolha feito em fevereiro mostrou 41% de reprovação e 24% de aprovação.

Ao comparar a pesquisa divulgada em abril pelo Datafolha com os resultados do levantamento publicado nesta quinta-feira, é possível afirmar que as avaliações do governo Lula variaram dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

