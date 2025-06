Lula admite "clima ruim" na Câmara e diz estar "tentando corrigir o país"

Em evento sobre Acordo do Rio Doce, o petista aproveitou o espaço para defender o governo das críticas e disse que está "fazendo milagre nesse país" - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Durante a cerimônia de apresentação dos avanços do Acordo Rio Doce realizada nesta quinta-feira (12/6), na cidade de Mariana, em Minas Gerais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse lamentar o faro de que “estamos vivendo um momento muito desagradável no mundo”. Até na Câmara dos Deputados, “é um clima muito ruim”, comentou o petista.



As falas do presidente foram feitas em meio ao conflito de interesses entre o Ministério da Fazenda e o Congresso, em relação à proposta da pasta de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

“Tem deputado que não quer falar, ele só quer pegar o celular, olhar na cara dele, falar uma bobagem e passar para frente. As pessoas estão aprendendo a viver de mentiras. Todo mundo aqui sabe: a verdade engatinha, a mentira voa”, alfinetou o chefe do Executivo.

"Eu não fui eleito para fazer benefício para rico"



Em meio a críticas no Legislativo e pesquisas apontando quedas recorrentes de popularidade do governo, Lula enfatizou que sua gestão está “fazendo milagre nesse país”. Ele diz estar recuperando programas sociais extintos, como o Minha Casa Minha Vida — o qual prometeu que o governo irá entregar três milhões de casas até o fim de seu mandato.

Além disso, lembrou que seu governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que visa isentar do Imposto de Renda aqueles com uma renda de até R$ 5 mil mensais e cobrar mais impostos dos super-ricos — aqueles que ganham mais de R$ 1 milhão por ano. Para o chefe do Executivo, seu governo está “tentando corrigir esse país, e é muito difícil”, em especial após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

“Eu quero que todo mundo saiba: eu governo para todos os brasileiros, mas eu tenho preferência e obrigação moral, ética e política de gostar de administrar e cuidar do povo que mais precisa, do povo mais pobre, do povo trabalhador, da classe média. Eu não fui eleito para fazer benefício para rico”, declarou o presidente.

