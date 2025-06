PT perde relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026

O PT perdeu a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. A bancada foi comunicada pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) de que a posição, que é chave na elaboração do Orçamento da União, ficará com o deputado Gervásio Maia (PSB-PB). A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (12/6) pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

“Nós fomos comunicados ontem que havia uma nova indicação para a LDO e nós recebemos com a maior tranquilidade que era o Gervásio, da Paraíba, do PSB”, disse Guimarães. O acordo entre a bancada do PT e Hugo Motta previa que o relator seria o deputado Carlos Zarattini (PT-SP).

Com a mudança, Zarattini ficará com a relatoria da Medida Provisória editada na quarta-feira (11) pelo governo que trata do aumento de arrecadação via revisão de incentivos fiscais e revisão de gastos.

“Conversamos sobre isso. Ele (o presidente Hugo Motta) comunicou que estava querendo rever essa indicação da bancada do PT, nós concordamos e acertamos que o deputado (Carlos) Zarattini iria relatar a MP dessas medidas”, disse Guimarães, que negou qualquer crise com o presidente da Câmara.

“Não tem crise sobre isso, até porque nós não vamos enveredar por nenhum caminho que amplie as dificuldades que são normais aqui dentro do parlamento. (...) Ele (Motta) fez várias ponderações, nós concordamos e está resolvido. O relator da LDO é o Gervásio. Está muito bem entregue a LDO”, completou.

O Correio procurou o deputado Carlos Zarattini, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.