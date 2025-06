Gilson Filho sobre a prisão do pai: "Nunca cometeu um crime"

"Estou muito triste com isso. O meu pai é um exemplo para mim e me ensinou valores importantes como integridade e família", diz Gilson Filho - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Filho do ex-ministro do Turismo Gilson Machado, preso nesta quinta-feira (13/6) em Recife, o vereador Gilson Machado Filho (PL) se pronunciou em nota sobre a detenção do ex-integrante do governo Bolsonaro.

“Estou muito triste com isso. O meu pai é um exemplo para mim e me ensinou valores importantes como integridade e família. Nunca cometeu um crime em toda sua vida. Honro esses ensinamentos e estarei junto dele e da minha mãe, apoiando meus pais nesse momento”, afirmou Gilson Filho em nota.

O ex-ministro foi preso preventivamente no âmbito de uma investigação da Polícia Federal que apura uma possível tentativa de ajudar o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Mauro Cid a deixar o Brasil com um passaporte português. Para a Procuradoria-Geral da República (PGR), há indícios de que o ex-ministro tenha atuado na tentativa de emissão do documento.

A operação de hoje também teve como alvo o próprio Cid, que chegou a ser preso em casa, no Setor Militar Urbano (SMU), em Brasília. A prisão, no entanto, foi revogada algumas horas depois. A defesa dele nega qualquer tentativa de fuga e afirma que o pedido de cidadania portuguesa foi motivado pelo fato de sua esposa e filhas já terem a nacionalidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política Nikolas responde Lula: "Brasil que não merece um pinguço"

Nikolas responde Lula: "Brasil que não merece um pinguço" Política Lula sobre Minas: "Picareta com celular não tem chance contra Pacheco"

Lula sobre Minas: "Picareta com celular não tem chance contra Pacheco" Política 'Pedido de prisão foi um equívoco', diz advogado de Mauro Cid