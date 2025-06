Hugo Motta vai "assegurar" o retorno seguro de autoridades brasileiras em Israel

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que conversou com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP). O prefeito é uma das autoridades que está em Israel para evento direcionado a países de língua portuguesa. O presidente da Câmara disse também que conversou com o ministro de Relações Exteriores (MRE), Mauro Vieira, sobre a situação dos brasileiros e a possibilidade de retorno ao Brasil.

"Falei há pouco com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que está em Israel, e com o chanceler Mauro Vieira. A Câmara está atenta para garantir a segurança e o retorno de todos que estão em Israel", publicou Motta em suas redes sociais.

Entenda

Cerca de 20 autoridades brasileiras estão em Israel para participar de um evento organizado pelo Ministério de Relações Exteriores do país. A conferência Muni Israel começou no dia 6 de junho e duraria até o dia 20. O objetivo era fazer visitas guiadas com as delegações e discutir ecossistemas para o desenvolvimento municipal (rural e urbano).