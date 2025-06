Deputada e marido são mortos em ataque que deixou senador ferido nos EUA

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do atirador nem sobre possíveis ligações com grupos políticos - (crédito: Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Um ataque a tiros ocorrido em duas residências nos arredores de Minneapolis deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas neste sábado (14/6). Entre as vítimas estão a congressista estadual democrata Melissa Hortman, que morreu ao lado do marido, Mark, e o senador estadual John Hoffman, que foi baleado junto com a esposa, Yvette. Ambos permanecem hospitalizados.

Segundo autoridades locais, o crime foi um ataque direcionado e pode ter motivação política. O governador de Minnesota, Tim Walz, classificou o episódio como “um ato de violência política” e pediu que a população confie nas instituições democráticas. “Não resolvemos nossas diferenças com violência. O diálogo é a base da nossa democracia”, disse Walz em entrevista coletiva.

O suspeito do ataque segue foragido, e uma operação de busca foi iniciada pela polícia estadual. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do atirador nem sobre possíveis ligações com grupos políticos. As investigações continuam, e a segurança foi reforçada em prédios públicos e residências de parlamentares no estado.

O presidente Trump se manifestou neste sábado (14) por meio de um comunicado oficial, no qual condenou o ataque. “Fui informado do horrível tiroteio em Minnesota. Essa violência dirigida a legisladores não será tolerada nos Estados Unidos”, declarou.

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, também comentou o caso nas redes sociais, chamando o ataque de “violência horrível” e reforçando que o governo “não permitirá esse tipo de ameaça à democracia”.

*Com informações da AFP