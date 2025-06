Bia Kicis critica aumento do IOF e ausência de Haddad em semana decisiva

Em meio ao avanço da pauta que pode suspender o novo decreto do governo federal sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) reforçou o coro da oposição contra a medida. Ela também criticou a ausência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que entrou de férias nesta segunda-feira (16/6), dia em que a Câmara dos Deputados deve votar a urgência do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que susta o reajuste.

“Nós [oposição] somos completamente contra majoração de impostos. Eles estão trocando seis por meia dúzia”, afirmou a parlamentar ao Correio.

A deputada reagiu à decisão de Haddad de se ausentar do cargo no momento em que o debate sobre a política fiscal se acirra. Para ela, a postura do ministro reforça o distanciamento entre o governo e os efeitos reais das medidas sobre a sociedade.

“O ministro mostra sua total insensibilidade para com o momento ao tirar férias em vez de estar presente para ouvir as razões de todos aqueles que rejeitam a medida proposta, que vai pesar mais uma vez no bolso dos brasileiros.”

Durante o período de férias, Haddad será substituído pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. O afastamento ocorre em meio ao desgaste provocado pela edição de três decretos sobre o IOF em menos de um mês. O mais recente, publicado na última quarta-feira (11), tenta “recalibrar” as alíquotas após reações negativas de parlamentares e do mercado.

