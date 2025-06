Lula chega ao Canadá para a Cúpula de Chefes de Estado do G7

Além da Cúpula, Lula deve realizar reunião bilaterais com outros chefes de Estado enquanto estiver no Canadá. O encontro ocorre nesta terça (17/6). - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Canadá nesta segunda-feira (16/6) para participar da Cúpula de Chefes de Estado do G7, grupo que reúne sete dos países mais ricos do mundo. Lula desembarcou na cidade de Calgary, próxima ao local onde o evento está sendo realizado.

O Brasil não faz parte do bloco, mas países aliados costumam ser convidados para a reunião. Lula foi chamado pelo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, durante um telefonema na semana passada.

A agenda oficial do presidente ainda não foi divulgada. Além da Cúpula, há a expectativa de que Lula se reúna com outros chefes de Estado, incluindo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com quem o petista tem uma relação conturbada.

Cúpula ocorre em meio a ataques no Oriente Médio

A Cúpula ocorre em um momento delicado, com a escalada do conflito no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a viajar ao Canadá e participar de um jantar com outros lchefes de Estado, mas cancelo sua participação no evento e voltou ao seu país para lidar com os novos ataques entre Irã e Israel.

Compõem o G7 os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Além dos conflitos em andamento, a Cúpula também vai tratar de temas como inteligência artificial, minerais críticos, segurança energética e desenvolvimento tecnológico.