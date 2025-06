Planalto diz não saber quanto gastou com evento pró-governo

A Presidência da República informou não saber quanto o governo pagou para realizar o megaevento “O Brasil dando a volta por cima”, em 3 de abril. Na ocasião, o Planalto bancou, com dinheiro público, um “balanço” com os feitos dos primeiros dois anos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva em um centro de convenções em Brasília.

“Esclarecemos que os custos do evento ainda estão em apuração/validação, de forma não ser possível disponibilizar nesse momento”, disse a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência a um pedido via Lei de Acesso à Informação feito pelo Correio. A resposta foi dada inicialmente em 28 de maio.

Segundo a Secom, os dados estarão disponíveis no portal Gov.br e no Portal da Transparência depois que o pagamento for concluído. Informou, no entanto, que a licitação que possibilitou a realização do evento teve valor de R$ 16 milhões e foi publicado em outubro do ano passado.

O objeto do contrato, segundo o portal Compras.gov.br, era “a contratação de serviços de natureza continuada, para a realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas para a Presidência da República e órgãos vinculados”.

Os Portais da Transparência e Compras.gov.br não permitem, porém, rastrear os gastos com base em um evento específico, o que impossibilitaria checar os valores gastos com o evento mesmo se já fossem públicos.

O Correio, então, registrou um recurso em 1ª Instância em 5 de junho, alegando informação incompleta, mas o acesso à informação foi novamente negado no último dia 10 de junho.

“Reiteramos a resposta anterior e informamos que as informações serão disponibilizadas após a conclusão do processo de pagamento do evento. Ante o exposto, indeferimos o presente recurso”, escreveu a Secretaria de Comunicação Institucional da Secom.

Evento pró-Lula

Segundo o governo, o objetivo do evento “O Brasil Dando a Volta Por Cima” era fazer um balanço das entregas dos dois primeiros anos de gestão. Vídeos em tom eleitoral e apresentadores mostraram a uma plateia os avanços sociais e econômicos promovidos pelo governo nos dois primeiros anos de mandato. O evento foi transmitido no CanalGov.

Diversos deputados e senadores da base do governo, assim como ministros, também estiveram presentes. Ao subir no palco, Lula foi ovacionado e ouviu gritos de “Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”.

Em seu discurso, o petista disse que seu governo iniciou a reconstrução de um “país deixado em ruínas pelo governo anterior”. Também tirou fotos com militantes presentes no local e assinou novos atos de governo.

Na resposta à reportagem, a Secom afirmou que o evento teve como objetivo "apresentar um balanço das principais entregas do governo federal nos dois primeiros anos da atual gestão e apresentar novidades, como a ampliação do Minha Casa, Minha Vida, a antecipação do 13º para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo INSS e a implantação da TV 3.0".

Segundo pesquisa DataFolha divulgada no dia seguinte ao evento (4/4), 38% dos entrevistados consideravam o governo Lula ruim ou péssimo. Os que consideravam ótimo ou bom eram 29%. Na última quinta (12/6), a nova rodada apontou para 40% em ruim ou péssimo; e 28% ótimo ou bom.

