Lula lamenta acidente com balão que deixou oito mortos em SC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou neste sábado (21/6) o acidente com um balão que matou oito pessoas em Santa Catarina, durante a manhã. Em nota de pesar, Lula prestou solidariedade às famílias das vítimas e colocou o governo federal à disposição para ajudar no resgate e no atendimento aos sobreviventes.

Um balão com 21 pessoas a bordo pegou fogo em Praia Grande, Santa Catarina. As chamas começaram com um maçarico, e atingiram o cesto. O acidente deixou oito mortos e 13 sobreviventes.

"Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina. E colocar o Governo Federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes", escreveu Lula.

Sobreviventes conseguiram descer do balão

Após o fogo começar, o piloto, um dos sobreviventes, aproximou o veículo do chão e ordenou que os passageiros pulassem. A maioria conseguiu, mas a redução no peso fez com que o balão voltasse ao ar com as demais pessoas embarcadas. As chamas consumiram o cesto e atingiram o balão, que despencou.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, também se pronunciou. "Estamos todos consternados com o acidente envolvendo um balão em Praia Grande, na manhã deste sábado. Nossa estrutura de resgate já está no local", declarou durante a manhã.