Motta bebe uísque direto da garrafa em festa de São João na Paraíba

Com os trabalhos na Câmara em ritmo lento devido às festas de São João nos estados, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi flagrado bebendo uísque direto de uma garrafa em uma festa organizada pela Prefeitura de Patos (PB), no sábado (21/6).

Em um vídeo publicado pelo influenciador Renan da Resenha, Motta aparece servindo uísque em um copo. Ele não se incomoda com a gravação. O humorista José Fabiano também aparece no vídeo.

“(Fabiano,) mostre como é que dá um gole de uísque”, diz Renan da Resenha. Neste momento, Motta começa a encher um copo com a bebida. “Não, dê o litro a ele”, diz Renan ao presidente da Câmara.

Motta, então, entrega a garrafa a Fabiano, que diz ao deputado: “Beba com cautela, não é moderação, não”. Ele vira a garrafa e bebe parte do uísque. O deputado, por sua vez, pega a garrafa de volta e faz o mesmo.

Enquanto bebe, o influenciador Renan da Resenha diz: “Chamou porque quis, viu, deputado?”. “Eita porra”, diz um dos presentes ao fundo. “O homem está feliz demais, viu?”, emenda Renan da Resenha.

O evento do qual participou Motta foi o São João de Patos. O evento teve diversos patrocinadores privados, como Coca-Cola, Brahma, Picpay e a casa de apostas VaideBet, mas teve apoio institucional do Ministério do Turismo e do Governo da Paraíba. A realização ficou a cargo da Prefeitura de Patos (PB).