Lula vai à reunião extraordinária do CNPE para discutir preço de combustíveis

Lula visita caminhões 100% movidos a biodiesel antes de reunião do Conselho de Política Energética, no Ministério de Minas e Energia - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/DA.Press)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou, na manhã desta quarta-feira (25/6), uma exposição de caminhões 100% movidos a biodiesel, estacionados em frente ao Ministério de Minas e Energia (MME), em Brasília. A visita ocorreu momentos antes do início da 2ª reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), o principal órgão de assessoramento da Presidência da República na formulação de políticas e diretrizes para o setor energético brasileiro.

Antes de seguir para o auditório, o petista fez questão de ver de perto os veículos, que representam uma das apostas do governo para a transição energética e a redução de emissões de gases de efeito estufa no setor de transportes.

Leia também: Lula participa de reunião do CNPE que deve aumentar etanol na gasolina

Ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o presidente acompanhou os preparativos do encontro, que reúne representantes de 16 ministérios, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), da sociedade civil e de instituições de ensino.

O CNPE é responsável por definir as bases estratégicas que orientam o desenvolvimento energético do país, incluindo ações voltadas para a ampliação do uso de combustíveis renováveis como o biodiesel.

Leia também: Gasolina e diesel terão misturas modificadas

Durante a reunião, temas relacionados à segurança energética, expansão das fontes renováveis e metas de descarbonização devem estar em pauta, em alinhamento com os compromissos assumidos pelo Brasil nas negociações climáticas internacionais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular