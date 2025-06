Lula participa de reunião do CNPE que deve aumentar etanol na gasolina

O encontro vai ocorrer pela manhã na sede do Ministério de Minas e Energia (MME), com a presença, além de Lula e de Alexandre Silveira, dos 16 ministérios que integram o conselho - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa amanhã (25/6) de reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que vai discutir, principalmente, o aumento de 27% para 30% da quantidade de etanol misturada à gasolina, chamada E30.

O encontro vai ocorrer pela manhã na sede do Ministério de Minas e Energia (MME), com a presença, além de Lula e de Alexandre Silveira, dos 16 ministérios que integram o conselho. Além da gasolina, a reunião vai tratar também da elevação do biodiesel no diesel de 14% para 15%.

A expectativa é que o encontro já autorize os aumentos. A mudança favorece setores da agropecuária, e também ajuda a reduzir a dependência de combustíveis fósseis e as emissões de carbono no país.

Em março deste ano, o MME concluiu um estudo técnico que demonstrou a viabilidade da decisão de aumentar a participação de etanol na gasolina. De acordo com o relatório, não há prejuízos em desempenho, consumo, dirigibilidade ou emissões para os motoristas.

Em contrapartida, a pasta estima que a elevação vai evitar a importação de 760 milhões de litros de gasolina por ano, aumentando a demanda nacional por etanol para R$ 1,5 bilhão de litros. Além disso, representará uma redução de até R$ 0,13 por por litro no preço da gasolina.

Dependência do petróleo

A mudança já estava no radar do governo federal, mas ganhou maior relevância após a escalada do conflito no Oriente Médio. Após o ataque dos Estados Unidos ao Irã durante o fim de semana, o preço do petróleo no mercado internacional chegou a subir 5%.

Há uma preocupação no Executivo com a dependência do petróleo internacional. Um aumento generalizado pode pressionar ainda mais a inflação no Brasil, o que tem um forte impacto negativo na aprovação do governo.

