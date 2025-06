STF promove nesta sexta-feira audiência pública sobre emendas obrigatórias

O ministro relator do caso na Corte, Flávio Dino, convidou especialistas sobre o tema para contribuírem com o debate - (crédito: Platobr Politica)

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para esta sexta-feira (27/6), das 9h às 17h, audiência pública sobre emenda parlamentar impositiva. Para isso, o ministro relator do caso na Corte, Flávio Dino, convidou especialistas sobre o tema para contribuírem com o debate. Além disso, acolheu o pedido de expositores com experiência e autoridade no assunto. Confira a lista completa ao fim da matéria.

O objetivo das exposições na audiência é reunir informações técnicas para o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7688, 7695 e 7697, que tratam do tema no Supremo. Assinadas por PSol, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e Procuradoria-Geral da República (PGR), as ADIs mencionam a importância do cumprimento dos princípios de eficácia, economicidade e planejamento orçamentário dos recursos públicos e apontam como preocupante o aumento do montante atual das emendas impositivas.

A relação completa dos expositores, de acordo com o Supremo, inclui, além dos autores das ações e das entidades admitidas no processo como 'amigos da Corte', representantes de órgãos ou entidades interessadas, como Senado Federal e Câmara dos Deputados, ministérios, Tribunal de Contas da União, Fórum de Governadores, Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) e Confederação Nacional de Municípios (CNM).



Entenda o que são as emendas impositivas

As emendas impositivas ou obrigatórias são aquelas elaboradas pelos deputados e senadores direcionarem parte do Orçamento para projetos ou áreas específicas. Como o próprio nome diz, elas são obrigatórias e o Poder Executivo não pode recusar a demanda apresentada pelos parlamentares. Em geral, elas são direcionadas para instituições como ONGs, associações, para a área da saúde e outros.

Confira lista de participantes:

Especialistas convidados

Armínio Fraga Neto - Ex-Presidente do Banco Central do Brasil;

Élida Graziane Pinto - Professora de Finanças Públicas da FGV;

Felipe Scudeler Salto - Economista-Chefe da Warren Investimentos;

Fernando Facury Scaff - Professor Titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP);

Gabrielle Tatith Pereira - Advogada-Geral do Senado Federal;

Heleno Taveira Torres - Professor Titular do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP);

Hélio Martins Tollini - Consultor de Orçamentos aposentado da Câmara dos Deputados;

Ingo Wolfgang Sarlet - Professor Titular de Direito Constitucional do Programa e Pós-Graduação em Direito daPontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS);

Marilda de Paula Silveira - Vice-Coordenadora Geral do Transparência Eleitoral Brasil;

Paulo Bijos - Consultor de Orçamento da Câmara dos Deputados.

Expositores habilitados