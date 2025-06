Senado aprova urgência de projeto que aumenta número de deputados na Câmara

Além da ausência do presidente da Câmara, outro motivo para a falta de pressa dos deputados é o não pagamento das emendas. Apesar de o tema estar pacificado com o STF, questões administrativas travam liberação - (crédito: Câmara dos Deputados )

O Senado Federal aprovou a urgência do Projeto de Lei Complementar (PLP) que aumenta o número de cadeiras na Câmara dos Deputados, de 513 a 531. A mudança, se for aprovada e sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve trazer impacto para as eleições presidenciais de 2026, com a nova composição de 2027 contando com 18 parlamentares a mais.

A votação de urgência teve caráter simbólico, pelo placar de 43 votos a 30, e a votação do texto final deve ocorrer ainda nesta quarta-feira (25/6) no plenário da Casa. O relator do texto, Marcelo Castro (MDB-PI) acatou parcialmente uma emenda do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que proíbe o aumento real de despesas da Câmara devido ao aumento do número de deputados – uma das principais críticas de opositores à medida.

Devido a essa mudança, se o texto for aprovado pelos senadores, deve voltar para a Câmara – de onde saiu o projeto – antes de ir para a sanção presidencial. Os parlamentares correm para apressar a votação da medida, pois, de acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), o Legislativo só poderia decidir sobre essa questão até o próximo dia 30 para que possa ter validade já nas próximas eleições.