Senado aprova projeto que aumenta número de deputados para 531

O Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (25/6), o Projeto de Lei Complementar (PLP) 177/2023, que eleva o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Por um placar apertado – de 41 a 35 – o texto foi aprovado com um destaque, do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que proíbe o aumento real de despesas da Câmara em virtude do aumento do número de deputados.

Com a modificação, o PLP retorna à casa de origem, a Câmara dos Deputados, antes de ir para sanção presidencial. Os deputados têm pressionado para aprovar com celeridade o texto devido ao prazo limite em que o Legislativo pode decidir sobre o tema, que se encerra no próximo dia 30 de junho.

Se for aprovada e sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve trazer impacto para as eleições presidenciais de 2026, com a nova composição de 2027 contando com 18 parlamentares a mais.