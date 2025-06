Lula publica quadrinho que defende aumento de impostos aos mais ricos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta quinta-feira (26/6), em suas redes sociais, uma história em quadrinhos defendendo as medidas fiscais do governo federal e negando que as mudanças representam um aumento de impostos.

Segundo a postagem, as decisões visam aumentar a justiça tributária e fazer com que os mais ricos paguem, proporcionalmente, mais impostos. A publicação ocorreu um dia após a derrota imposta pelo Congresso Nacional ao Executivo, após deputados e senadores derrubarem o decreto de Lula que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

“O lance é que o governo quer que quem tem mais, pague mais”, diz um dos personagens da história em quadrinhos. Questionado, o personagem também nega que haja aumento de impostos.

“Não, pô. É corrigir a injustiça. Antes, quem ganhava pouco é que bancava muito. Agora tão colocando quem ganha mais para dividir a conta”, diz.

Ontem (25), a Câmara e o Senado derrubaram o decreto presidencial que aumentou alíquotas do IOF, em grande derrota para o governo federal. A votação ocorreu de surpresa, após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), colocar a matéria em pauta por publicação nas redes sociais.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), também decidiu votar ainda ontem o texto.







Taxação para o "andar de cima"

Até o momento, Lula e seus auxiliares mantêm o discurso de que as medidas anunciadas visam corrigir distorções tributárias, e que atingem apenas o chamado “andar de cima”. Essas falas foram um dos elementos que aumentaram o mal-estar no Legislativo.

A postagem não cita o caso do IOF, mas enumera outras medidas: isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R4 5 mil por mês; cashback no ICMS para quem ganha menos e isenção da cesta básica; e fim das isenções fiscais que “só beneficiam quem já é rico”.