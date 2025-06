Dino sobre emendas: "Estamos falando seguramente de mais de R$ 100 bilhões por ano"

Durante a abertura do evento, Dino mencionou que a conta de R$ 50 bilhões ao ano com emendas parlamentares "é uma estimativa muito minimizada" - (crédito: Ton Molina/STF)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator de três ações diretas de inconstitucionalidade sobre emendas impositivas e transferências especiais — conhecidas como emendas Pix — deu início na manhã desta sexta-feira (27/6) à audiência pública sobre o tema.

Durante a abertura do evento, Dino mencionou que a conta de R$ 50 bilhões ao ano com emendas parlamentares “é uma estimativa muito minimizada". Nas palavras do ministro "nós estamos falando seguramente de mais de R$ 100 bilhões por ano, envolvendo os três níveis da Federação".

Flávio Dino destacou que no centro dos Três Poderes está a praça, ou seja, o povo e, portanto, "se qualquer poder erra, quem paga a conta são exatamente aqueles que estão na praça e não exatamente aqueles que estão dentro dos prédios", comentou.

No Congresso Nacional, o tema das emendas parlamentares é bastante dividido. Enquanto alguns deputados e senadores se colocam favoráveis à transparência e rastreabilidade da aplicação desse recurso, outros criticam a atuação do Supremo e a entendem como um ataque ao Poder Legislativo.

Para o ministro Dino, contudo, "se eventualmente nós não tivermos emendas parlamentares ajustadas a sua finalidade, novamente a conta é repassada para a praça e cito exemplos envolvendo, quem sabe, os três poderes para nós conseguirmos entender bem que a dimensão da harmonia envolve exatamente esse diálogo franco, direto e sem nenhuma tentativa de edição ou de imposições quanto a debates. Isso pode, isso não pode. Quem diz isso é exatamente a Constituição da República e mais ninguém", frisou.

As ações, de autoria do Partido Socialismo e Liberdade (PSol) e da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), questionam a constitucionalidade da obrigatoriedade da execução de emendas parlamentares individuais e de bancada, o cumprimento da eficiência, economicidade e do planejamento na alocação orçamentária. Além disso, buscam discutir a compatibilidade do montante e do crescimento das emendas impositivas, assim como o atendimento às regras de responsabilidade fiscal.

As exposições que serão apresentadas hoje contribuirão com a decisão dos ministros da Corte sobre as ADIs ajuizadas.